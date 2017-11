Natural Mystic Live! DotVibes

Live e in diretta dal Caffè del Progresso di Torino la leggenda del reggae made in Italy Bunna e il nostro Frank Napoleone incontrano i DotVibes. Nati nel 2005, i DotVibes sono emersi quest'anno come realtà emergente del reggae italiano grazie alla vittoria dell'Italian Reggae Contest organizzato dal Rototom Sunsplash. Un'investitura importante, quella del più importante festival europeo di reggae, a seguito della quale i DotVibes si sono imbarcati in un tour estivo che li ha portati a calcare i palchi dei principali reggae festival della penisola. La line-up della band è guidata dalla calda voce latina di Estel Luz e dalle liriche ragga di Teo, accompagnati dalla batteria di Mina, dalle ritmiche di Boiler alla chitarra e dalle tessiture di basso di Jack, sulle cui linee si "appoggiano" il sax di Dany e i "tappeti" sonori di Salo alla tastiera. Il sound dei DotVibes è un new roots che unisce le classiche sonorità della isola giamaicana ad un'anima acoustic soul, ma che lascia comunque spazio all'emergere di un sound più moderno e affine allo stile reggae europeo. Un progetto nuovo e di sicuro interesse, concretizzatosi con l'uscita del primo EP "Drop the love Bomb", prodotto e mixato da Paolo Baldini e masterizzato al "Wolf Studios" di Londra. Per ascoltare i DotVibes in versione live l'appuntamento è martedì 4 novembre con Natural Mystic Live!. Inizio concerto e diretta ore 22:00 L'ingresso per la serata con DotVibes presso Caffè del Progresso C.so San Maurizio, 69/B - Torino di Martedì 4 novembre è gratuito. Si accede previa prenotazione scrivendo a naturalmystic@lifegate.it Si invitano i partecipanti ad arrivare entro le ore 21:30