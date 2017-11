Natural Mystic Live! Downtown Rebels

"a sembra certo" è il nuovo album che dimostra l' amore per la musica e la passione tenuta nel tempo, nonostante le difficoltà che la vita spesso ci mette davanti. La storia di questa reggae band è ricchissima di avvenimenti ed attività, a partire dal lontano 1997, epoca dei primi concerti nei centri sociali di Torino, fino ai giorni nostri. Tra innumerevoli live, partecipazioni ai più importanti reggae festival, side projects (i "Soul Melody") e progetti solisti di alcuni dei componenti, i Downtown Rebels, sostenuti da un fedelissimo seguito di pubblico e accompagnati da una buona fama, hanno portato il loro reggae in giro per l'Italia per dieci anni. Nasce un po' per volta "a sembra certo": dieci brani molto "conscious", intrisi da una consapevolezza non sempre ottimista ma mai arrendevole, che non chiude la porta alla speranza. Il disco è stato mixato dal produttore Josh Sanfelici e vi partecipano diversi ospiti, invitati a collaborare non tanto per il prestigio o la visibilità, quanto per l'aver realmente condiviso, sul palco e non, pezzi importanti di questi dieci anni di storia: Nadya, Roy Donofrio, Mamady Kouyatè, Gigi "T- Bone", Zuli ed altri ancora. a sembra certo!!?..tranne il reggae. Inizio concerto e diretta ore 22:00 L'ingresso per la serata con Downtown Rebels presso all'Acua Club, lato destro Murazzi del Po - Arcate 31/33 - Torino di Martedì 16 giugno è gratuito ma si accede previa prenotazione scrivendo a naturalmystic@lifegate.it Si invitano i partecipanti ad arrivare entro le ore 21:30