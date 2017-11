Natural Mystic Live! Eazy Skankers

Natural Mystic Live! Eazy Skankers Bunna, cantante degli storici Africa Unite, circa un anno fa, approda sull'isola di LifeGate Radio e, accompagnato da Francesco Napoleone ogni martedì notte alle 22.00 racconta il reggae, le sue contaminazioni, cultura e tradizioni. E poi le storie dai backstage di 30 anni di Africa Unite, ospiti in studio e tanta musica dal vivo. Un programma che punta all'andamento del reggae, lento ed in sospensione, per tracciare un parallelo tra la Giamaica e l'Italia. Attraverso musica, notizie, collegamenti con l'isola di "Jah", si passerà un'ora dedicata all'anima del reggae. Si all'anima più che al genere musicale, nella migliore tradizione di LifeGate Radio il reggae è un pretesto per parlare di ritmi lenti ed in sospensione, sussurrando curiosità e notizie. Natural Mystic, trasmissione di LifeGate Radio, si trasferisce per le puntate live del periodo estivo all'ACUA CLUB, LATO DESTRO MURAZZI DEL PO - ARCATE 31/33. Martedì 7 luglio EAZY SKANKERS saranno gli ospiti della serata. BIOGRAFIA EAZY SKANKERS Gli Eazy Skankers nascono nell'estate del 2002, da un'idea di Raphael Nkereuwem (voce) ed Andrea Bottaro (basso). Con un'iniziale formazione di otto elementi ed un sound a metà tra ska, reggae e rock steady, gli Eazy Skankers intraprendono un'intensa attività live che li porterà ad esibirsi in numerosi club e festival del nord Italia, sia come headliner, sia come supporter a gruppi come Ganjamama, Otto Ohm e Persiana Jones. Nel 2004 gli Eazy Skankers partecipano al Rototom Sunsplash esibendosi sul palco dell'area Showcase, mentre l'anno seguente, in seguito alla vittoria nell'European Reggae Contest, si aggiudicano l'esibizione sul palco principale del festival, nella serata che vede come ospiti i Black Uhuru. Sempre nel 2005 gli Eazy Skankers hanno l'onore di aprire uno degli ultimi concerti dell'ormai scomparso Desmond Dekker, guadagnandosi il rispetto di "the king of ska" e delle oltre 2000 persone presenti all'evento; altra partecipazione da sottolineare è quella al Bornasco Reggae Festival, insieme ai tedeschi Culcha Candela. Nel 2006 la band vince il Contest per l'Arezzo Wave Love Festival, ed ha la possibilità di suonare sul Main Stage (nello stadio comunale di Arezzo) assieme ad artisti del calibro di Sinéad O'Connor, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Gogol Bordello e Babazula. Nell'estate del 2007 il gruppo calca il palco del Goa Boa Festival all'Arena del Mare di Genova in apertura al big artist Junior Kelly. Il 2009 porta gli Eazy Skankers ad aprire una data del tour di Cocoa Tea e Turbulence a Genova e li vede tra i 12 finalisti (tra i più di 2000 iscritti) della rassegna Primo Maggio Tutto l'anno. Gli Eazy Skankers hanno preso parte ad altre importanti rassegne: Balla Coi Cinghiali (Savona, con Meg), Borberock Festival (Alessandria, con gli Stiliti), Komplicazione Festival (Asti, con Tonino Carotone & Arpioni), MikOut Festival (Genova), African Arts Festival (Genova), Milano Film Festival, Festa del Sole (Genova). Tra i più importanti club e location che hanno ospitato gli shows degli Eazy Skankers si ricordano Vibra (Modena), Circolo degli Artisti (Roma), JuBamboo (Savona), Logo Loco (Genova), Corto Maltese (Cagliari), Babylonia (Biella), Transilvania (Cagliari). Tra il 2006 ed il 2007 gli Eazy Skankers hanno collezionato tre tournée in Sardegna, con all'attivo circa 30 serate sull'isola. In questo periodo non sono mancati i cambiamenti all'interno della band, che l'hanno portata all'attuale formazione: Raphael Nkereuwem (voce), Andrea Bottaro (basso), Alessio Solinas (batteria), Lucio Massimi (sax), Giovanni Pastorino (tastiere e programmazione), Alessandro Sappino (chitarra). Dopo la pubblicazione di alcuni EP (Lungo la Strada, Different Times, Eazy Skankers), si è giunti al primo album, "To The Foundation", registrato nel febbraio 2008 presso i leggendari Tuff Gong Studios di Kingston, Jamaica e masterizzato presso lo Sterling Studio di New York. Il disco vede le importanti collaborazioni di Michael Rose, Lutan Fyah e Mr. Perfect, oltre che di Roland McDermott in qualità di engineer (resident engineer dei Tuff Gong Studios e già tecnico di Gentleman, Junior Kelly, Tarrus Riley).