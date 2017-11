Natural Mystic Live! Franziska

Franziska Live! Dopo la pausa estiva tornano gli appuntamenti live e in diretta del programma reggae di LifeGate Radio, una nuova stagione all'insegna delle "positive vibrations" in compagnia di Bunna e Frank, pronti a guidarci in un nuovo viaggio alla scoperta delle radici della musica e della cultura reggae. A fare gli onori di casa, come sempre, i nostri Bunna e Frank, che ospiteranno sul palco i FRANZISKA, una delle realtà più apprezzate del nu-reggae in Italia e in Europa. Arrivati al terzo album in studio, i milanesi FRANZISKA hanno sviluppato un sound fedele al reggae delle origini ma allo stesso tempo capace di riferimenti alle sonorità internazionali e contemporanee: un percorso sonoro che parte dalla musica giamaicana degli anni '70 per arrivare ad un mix dove echeggiano le influenze più moderne provenienti dalle scene internazionali di USA, Germania e, ovviamente, Giamaica. Con l'attuale line-up, che vede l'aggiunta del nuovo membro Roddy Labonte, i FRANZISKA propongono un sound unico e personale, più vicino agli standard internazionali che a quelli italiani e capace di attirare l'attenzione dei network radiofonici e televisivi fuori dai confini dello "stivale". Nella puntata di Natural Mystic Live! avremo modo di conoscere meglio questa interessantissima band e di avere un assaggio del loro coinvolgente live set, che spazia fra momenti melodici, serrati ritmi roots e vocalizzi ragamuffin', per uno show il cui mood è di chiara matrice dancehall. Inizio concerto e diretta ore 22:00 L'ingresso per la serata con FRANZISKA presso Splash Lato destro Murazzi del Po - Torino di Martedì 30 settembre è gratuito. Si accede previa prenotazione scrivendo a naturalmystic@lifegate.it Si invitano i partecipanti ad arrivare entro le ore 21:30