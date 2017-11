Natural Mystic Live! Mellow Mood

Mellow Mood è una reggae band di Pordenone attiva dal 2005 nell' Italia del Nord Est. Nel 2008 la loro intensa attività live li ha fatti esibire da Roma alla Slovenjia e su palchi importanti come il Rototom Sunsplash, Bornasco Reggae Festival, Festintenda, Fucina Controvento. Ad aprile 2008 vincono il contest regionale e partecipano alle selezioni finali dell' Italia Wave Festival a Livorno. Nel maggio 2009 vincono l'Italian Reggae Contest 2009 del Rototom Sunsplash Con la loro esibizione arrivano terzi nel contest Europeo indetto dal Rototom Sunsplash Nel giugno 2009 inizia il Tour Italiano in tutti maggiori festival reggae e locali della penisola dal Nord al Sud, Sardegna e Sicilia Produzioni: Nel 2006 registrano all'Esat Studio di Ras Antonio (B.R.Stylers, Earthground Combination) "Dem Crazy Jah EP". Contemporaneamente esce "Live @ Esat Studio". Il 28 Gennaio 2009 esce "MOVE!" il loro primo full-lenght album, prodotto da Paolo Baldini (B.R.Stylers, Africa Unite, The Dub Sync). Vari singoli in programmazione per l'estate 2009 www.myspace.com/themellowmood Inizio concerto e diretta ore 22:00 L'ingresso per la serata con i Mellow Mood presso Caffè del Progresso C.so San Maurizio, 69/B - Torino di Martedì 27 ottobre è gratuito ma si accede previa prenotazione scrivendo a naturalmystic@lifegate.it Si invitano i partecipanti ad arrivare entro le ore 21.30 Live di Novembre 03 Novembre - Anansi @ Caffè del progresso - Torino 24 Novembre - B.R. Stylers @ Caffè del progresso - Torino