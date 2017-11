Natural Mystic Live! Poor Man Style

Le due voci del gruppo (Koma e Livio) condividono i palchi dal 1995 grazie al gruppo hip hop "Funk Famiglia" uscito nel 2000 con l'album "Riconoscilo dal suono", prima produzione ufficiale della label indipendente "La Suite", mentre il terzo dei Poormanstyle (Natty dub), dj dal 1997, decide di dedicarsi prima alla produzione di basi hip hop con il nome di Dub Lemah, per poi perfezionare la propria conoscenza musicale frequentando il corso di Composizione elettronica al Conservatorio di Torino. La comune passione per la musica reggae porta nel 2005 i tre a decidere di iniziare la carriera del sound system con varie serate dancehall e mixtapes e successivamente ad incidere l'album,registrato nel proprio studio che da anni funge da marchio: il 26° Distretto. Per la registrazione del disco è stata formata una band di 8 elementi: Lulu alla batteria, A. Vecchio alla chitarra, Fabrinone al basso, Natty Dub e Omar alle tastiere e le voci di Livio e Dj Koma supportate dalla corista Sabrina Pallini protagonista della registrazione di un album in Jamaica sotto la produzione artistica e musicale del celebre Chinna Smith. A distanza di poco meno di due anni il prodotto è terminato e vede la collaborazione di personaggi di spicco coma Bunna (Africa Unite), Emanuel Miller, giamaicano nato a Kingston e trasferitosi a Torino, Sly (Atpc), Lulu (Downtown rebel), White mama (The Rootscall). La particolarità del prodotto sta nell'unione armonica tra le attitudini ragga-rap delle voci e le composizioni reggae/elettroniche del producer, unite ad un intenso lavoro di missaggio e arrangiamento condotto dagli stessi insieme con Adriano Vecchio, oltre che da Madaski (Africa Unite) per due brani. Attualmente il gruppo è impegnato a preparare il live in modo da poter solcare i palchi sia come sound system sia come vera e propria reggae band. Per tutti i fan dei Poor Man Style e, in generale, per gli appassionati del reggae e delle sue nuove tendenze, l'appuntamento è a martedì 24 giugno per una nuova puntata di Natural Mystic Live!, rigorosamente dal vivo dal Caffè del Progresso e on air sulle onde di LifeGate Radio. Inizio concerto e diretta ore 22:00 L'ingresso per la serata con POOR MAN STYLE presso Caffè del Progresso C.so San Maurizio, 69/B - Torino di Martedì 24 giugno è gratuito. Si accede solo previa prenotazione scrivendo a naturalmystic@lifegate.it