Natural Mystic Live! Smoke

Gli Smoke nascono da un'idea di Alessandro Soresini e Marco Zaghi, rispettivamente ex-batterista ed ex-sassofonista dei Reggae National Tickets. Ben presto si aggiunge un terzo elemento, Giovanni Pelosi, che completa il nucleo fondante della band. L'approccio stilistico e musicale si distingue sin dagli inizi per il respiro internazionale del sound e lo sguardo a 360 gradi rivolto alla scena musicale mondiale. Dopo l'esordio discografico del 2006, gli Smoke hanno appena pubblicato il loro secondo album di studio. "Routes" - questo il titolo del disco - è un concentrato di roots allo stato puro, che non si limita a confermare la ricercata simbiosi ritmica e melodica del loro sound, ma segna la maturazione artistica e spirituale di una band che con questo disco sceglie di raccontare storie difficili di ingiustizie e disagio sociale L'album vede l'esordio "ufficiale" della new entry Sean Daniel Martin, cantante, rapper e artista eclettico, fra i fondatori della scena hip hop italiana. Una scelta che testimonia ulteriormente la libertà della vena artistica degli Smoke. Sean Martin guiderà gli Smoke sul palco del Caffè del Progresso di Torino, pronti a far ballare il pubblico con il loro coinvolgente live set. Inizio concerto e diretta ore 22:00 L'ingresso per la serata con Smoke presso Caffè del Progresso C.so San Maurizio, 69/B - Torino di Martedì 9 dicembre è gratuito. Si accede previa prenotazione scrivendo a naturalmystic@lifegate.it Si invitano i partecipanti ad arrivare entro le ore 21:30