Natural Mystic Live! Train To Roots

Dal 2004 i Train to Roots esportano cultura e tradizione dalla Sardegna, l'isola al centro del Mediterraneo. Sono stati headliner dei maggiori festival reggae italiani e vincitori dell'Italian reggae contest come miglior reggae band emergente del 2006 al Rototom Sunsplash. Tra gli oltre cento concerti vantano performance con Misty in Roots, Easy Star All Star, Sud Sound System, Junior Kelly e i Terrakota. Sono attivi anche come backing band, con il nome Train to Riddim: hanno suonato roots version per artisti nazionali e internazionali, tra cui Dr.Boost, Chanter ed Errol Bellot, Rankin' Joe e Al Cambell, icone jamaicane del dj style. Oltre ad essere una grande emozione e anche un momento di grande studio e crescita collettiva del gruppo. La band ha collaborato con nascenti etichette sarde come la Big Island Family Rec. e la Sardinia Reggae Records, producendo riddim propri, poi stampati su 7 pollici. Sa Gana, prodotto con la Big Island, missato da King Kietu (B.I.F.) e distribuito da Dubwise UK, è stato protagonista di un percorso di diffusione capillare. Nella primavera 2007, fra le mura dell'T.T.R Orange Station Studio di Sassari, con un suono tipicamente anni Settanta, nasce l'idea del nuovo album, TERRA E ACQUA. L'accurata ricerca di sonorità e le ritmiche suggestive ed incalzanti prettamente roots, che lasciano spazio a melodie più leggere tipicamente lovers, sono il tema portante del nuovo lavoro,. È molto forte il rapporto fra i Train to Roots e la propria terra, la Sardegna, e il bisogno di esprimere i propri disagi, disappunti ed eventuali soluzioni e speranze che prendono vita nell'isola, ma si ritrovano in qualunque altra realtà. TERRA E ACQUA perché sono il simbolo per eccellenza di vita e fertilità. La registrazione è stata effettuata tra maggio e dicembre 2007 da Nicola Tranquillo nel suo Studio di San Nicola La Strada, a due passi da Caserta. Qui il gruppo, un po' per caso, registra la propria rivisitazione di un classico della musica italiana, Amarsi un po' di Lucio Battisti, che si adatta particolarmente bene alla ritmica in levare. Nel disco, oltre all'italiano, è presente l'inglese, che permette l'ascolto e la comprensione in tutto il mondo, e la lingua sarda in due diverse varianti: sardo-logudorese e sardo-campidanese. Questi diversi linguaggi presentano il roots reggae della band isolana come una sorta di cassa di risonanza, dove amplificare l'intreccio di culture e le contaminazioni musicali tipiche della Sardegna e del suo essere al centro del Mediterraneo Le collaborazioni con altri artisti i Train To Roots le intendono come un percorso che rappresenti un punto d'incontro culturale al centro del Mediterraneo. Per le registrazioni dell'album hanno invitato Ranking Joe, giamaicano, che al meglio interpreta un'insistente ritmica step, Sergente Garcia, francese, che canta in spagnolo un brano lovers e di Roots Man I, sardo ma vive a Firenze, che propone la sua originale versione del Sa Gana Riddim. Sono inoltre presenti Sensitive Dub, King Kietu della Sardinia Bass Legalized e i napoletani Dabol, che propongono le alcune versioni dub. L'album è stato masterizzato allo Sterling Sound Studio di New York da Will Quinnell. www.traintoroots.it