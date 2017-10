Naturopatia, la scienza occidentale della vita

La scienza della Naturopatia è nata quando l'uomo, consapevole di essere parte integrante della natura e dell'universo ha scoperto che per vivere in buona salute e curare le malattie poteva usare il potere terapeutico dell'aria, luce, acqua, cibo, moto e del riposo. Il primo uomo che sentendosi male ha digiunato e ha riposato ha usato, intuitivamente, un sistema di cura naturopatica. La Naturopatia, così come l'Ayurveda e la Medicina Tradizionale Cinese, riconosce il potere guarente della natura quale forza vitale presente in tutte le cose, incluso il corpo umano e la considera la vera responsabile della salute psicofisica dell'uomo. La filosofia della Naturopatia prende in considerazione l'intera persona e il modo in cui interagisce con il suo ambiente: collegamento tra corpo, mente e spirito. I principi della naturopatia sono le leggi della natura per le quali un insieme è formato da parti tra loro dipendenti. La terra, infatti, è formata di vari sistemi come aria, terra, acqua, piante e animali in perenne collegamento e fra loro: perché la vita si mantenga, non ci può essere divisione, dal momento che ciò che accade a uno influisce anche sugli altri. Stesse regole per un individuo considerato come un insieme formato da parti fra loro dipendenti: la parte fisica, mentale emotiva e spirituale..se una parte non funziona o funziona male, influirà su tutte le altre generando la malattia. Purtroppo, con l'affermarsi della visione meccanicistica del mondo e grazie all'avvento della moderna chimica, ogni sforzo è stato indirizzato per manipolare l'ambiente, le piante, gli animali e adesso anche l'uomo. Oggi siamo convinti di poter cambiare anche le leggi della natura (Ogm e clonazione sono alcuni esempi), la salute è divenuta solo la mancanza di malattia e anche i medici più che curare gli ammalati sembrano interessati unicamente al sintomo della malattia, non al paziente. La medicina "scientifica" (allopatica) si è specializzata a tal punto di dividere le conoscenze in modo unicamente settoriale, riducendo sempre più il paziente ad una somma di funzioni e organi, a scapito della visione globale dell'uomo, disumanizzando la stessa professione medica. Ai naturopati è affidato il compito di avvicinare l'uomo a una visione globale, ovvero olistica, di noi stessi, della natura e a considerare la medicina come una disciplina specializzata nell'ambito del più ampio campo dell'ecologia umana. La storia Le radici filosofiche della naturopatia risalgono alla scuola di medicina di Ippocrate (400 a.C.) e al "vitalismo" di Bordeu e di Barthez (fine18°secolo). Gli ambiti Il naturopata è una figura ben distinta e complementare a quella del medico, studia le alterazioni anatomo-patologiche della natura umana in senso energetico e non clinico. Status La naturopatia è presente in tutto il mondo occidentale, dove ha istituito propri organismi amministrativi e proprie scuole di formazione. a cura di Gabriele Bettoschi