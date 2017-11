L’Onu lancia un mezzo economico per l’acqua potabile

Non si tratta di un'alternativa economica all'acqua minerale, ma di un serissimo progetto promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per rimediare ad uno dei più gravi problemi sanitari del nostro tempo: la mancanza di acqua potabile. Oggi - ha comunicato l'agenzia delle Nazioni Unite in occasione della giornata mondiale dell'acqua- oltre un miliardo di persone non dispone di acqua potabile e oltre tre milioni, soprattutto bambini, muoiono ogni anni per malattie legate al consumo di acqua inquinata: una vera emergenza che secondo gli esperti è destinata ad acuirsi entro il 2010. Proprio per intervenire in queste situazioni è nata SODIS - questo il nome - acronimo dell'inglese Solar Water Disinfection , o Disinfezione Solare dell'Acqua - una tecnica ideata dall'Istituto svizzero per le Scienze e le Tecnologie ambientali, che consiste semplicemente nel riempire una bottiglia di plastica trasparente con l'acqua che si desidera disinfettare per poi esporla al sole. Tutto qui: "basta una vecchia bottiglia da bibita - si devono usare le bottiglie di PET (Polietilentereftalato) che hanno contenuto bevande gassate o acqua, non quelle di detersivi o altri liquidi che possono essere di PVC (Polivinilcloruro) - per disporre di acqua potabile senza spendere praticamente a" spiega il responsabile del progetto, Martin Wegelin e continua: " in questo modo inoltre si incoraggia il riciclaggio dei rifiuti, limitando l'uso di carbone e legna da ardere". Anche se per usare SODIS è necessario mettere in atto alcuni accorgimenti: il metodo funziona solo nei paesi caldi e molto soleggiati. La bottiglia - che possibilmente deve essere appoggiata su una superficie scura, meglio se di metallo (come una lamiera ondulata) per raccogliere il calore - deve rimanere al sole almeno cinque ore se non c'è neanche una nuvola in cielo, e due giorni se il tempo è parzialmente nuvoloso. Con queste premesse, la tecnica-sperimentata in diversi paesi tra i quali Bolivia, Burkina Faso, Cina, Indonesia, Tailandia e Togo, - garantisce la distruzione della maggior parte degli agenti patogeni, Il che la rende una possibile soluzione di emergenza per viaggiatori esotici, ma una concreta opportunità di migliorare la qualità della vita per quanti vivono in aree in cui metodologie più efficaci non sono immediatamente disponibili o sono compromesse da conflitti o calamità naturali . Abigaille Barneschi