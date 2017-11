Nebbiagialla Suzzara Noir Festival

Una due giorni all'insegna della cultura in una dimensione familiare, come quella di una piccola cittadina come Suzzara, in cui gli autori, tra presentazioni, tavole rotonde, workshop di scrittura creativa, aperitivi e pranzi, racconteranno i loro romanzi, si confronteranno col pubblico sul loro modo di scrivere, sulle trame e personaggi. Il NebbiaGialla nasce con l'obiettivo di conciliare la passione per la letteratura di genere con il territorio: la Bassa. La terra di Guareschi e Zavattini, del Po, la città del Premio Suzzara e le sue tradizioni, la sua gastronomia e le sue caratteristiche ambientali come la nebbia da cui appunto il nome alla rassegna. NebbiaGialla Suzzara NoirFestival è ormai da tre anni un appuntamento fisso per chi ama la lettura noir e gialla e sa di poter incontrare scrittori per le vie e le piazze della città. E tra le piazze e le vie di Suzzara sono passati tanti nomi della letteratura: da Marcello Fois a Loriano Macchiavelli, da Valerio Varesi a Grazia Verasani, da Enrico Franceschini a Patrick Fogli. E poi ancora Daniele Biacchessi, Alan D. Altieri Gianni Mura e Bruno Morchio. Quest'anno indosseranno la tipica sciarpa gialla che contraddistingue gli autori:Francesco Abate, Jacopo De Michelis, Bruno Morchi, Massimo Carlotto, Luigi Bernardi, Galeazzo Nosari Margherita Oggero, Luigi Guicciardi, Giancarlo Oliani, Barbara Baraldi, Alfredo Colitto, Franco Canova, Andrea Vitali, Patrick Fogli, Iole Giacomini, Valerio Varesi, Paolo Grugni, Cristina Bombarda. Il NebbiaGialla ha conosciuto nelle passate edizioni un grande successo di pubblico e di critica segno della varietà e qualità delle sue offerte. Cultura e lettura durante il NebbiaGialla diventano intrattenimento, dove pubblico e scrittori si avvicinano in assoluta libertà e in un'atmosfera conviviale. Nel corso del festival è tutta la città ad animarsi: il centro storico con i suoi caffè e ristoranti vengono coinvolti in occasioni diverse di scoperta, conoscenza e valorizzazione del territorio per concilare la passione per la letteratura di genere con la Bassa. "Suzzara per due giorni diventa la patria del noir"- dichiara l'ideatore del NebbiaGialla, lo scrittore Paolo Roversi- "Un festival all'insegna della valorizzazione della dimensione umana. Gli autori sono fra la gente, si possono riconoscere dalla sciarpa, li vedi passeggiare per il paese o prendere il caffè e puoi avvicinarti e parlargli. E anche dopo dibattiti accesi, quando ci si mette a tavola tutti gli autori si mettono d'accordo. Davanti ad un piatto di tortelli e un bicchiere di lambrusco torna il sereno". Si concluderà domenica 1 febbraio 2009 la terza edizione del NebbiaGialla Suzzara Noir Festival con il tradizionale Pranzo Con L'Autore nello storico ristorante Cavallino Bianco. Luogo dove già si incontravano Cesare Zavattini e Dino Villani inventori del prestigioso Premio Suzzara cui, dal 1948 ad oggi, hanno dato lustro artisti del calibro di Guttuso, Ligabue, Sironi. Quest'anno il NebbiaGialla è felice di accogliere la richiesta di Paolo Grugni, scrittore vegetariano e autore del libro Aiutami (Barbera, 2008) di fare un importante passo avanti verso un'alimentazione più rispettosa degli animali, pur dando a tutti la libertà di continuare a nutrirsi come si ritiene opportuno. E propone così, in occasione della terza edizione del festival, il menù per i suoi ospiti con Zero cuccioli nel piatto, ovvero un menù senza vitelli, maialini, capretti, agnelli, puledri. L'ospite del Pranzo con L'autore sarà Andrea Vitali.