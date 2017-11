Nel frutteto di novembre

Piantagioni (luna crescente) Effettuare i nuovi impianti di lamponi, ribes, uva spina, mora, pero, melo, cotogno e delle drupacee. Lavori (luna calante) Preparare il terreno per le piantumazioni autunnali. Effettuare le concimazioni di fondo. Pacciamare sotto la chioma di alberi e arbusti. Trattare i tronchi e le branche principali dei fruttiferi con la pasta per tronchi. Proteggere le piante più sensibili dalle gelate. Accorciare i rami laterali già potati in estate di uva spina, ribes rosso e bianco. Potare: viti, peri, meli, gelsi, cotogni, nespoli, kiwi. NELL'ORTO