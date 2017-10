Nel futuro, prelievi di sangue senza aghi

Il merito è di Babs Soller del National Space Biomedical Research Institute, che sta lavorando per adattare a questo scopo la spettroscopia NIR, una tecnica già utilizzata anche a livello diagnostico per valutare il livello di ossigenazione dei tessuti. I raggi infrarossi utilizzati da questo metodo - NIR sta appunto per "near infra red" - hanno una lunghezza d'onda superiore a quella della normale luce rossa, "che ha la caratteristica di attraversare i tessuti senza danneggiarli, permettendo così di raccogliere informazioni sulla qualità dei tessuti stessi e in particolare del sangue", spiega Soller. Originariamente ideato per essere utilizzata in condizioni estreme durante i viaggi spaziali, questo tipo di esame si avvale di un'apparecchiatura leggera e di piccole dimensioni, particolarmente adatta dunque per la medicina di emergenza, e in tutti i casi in cui sia necessario rilevare le condizioni di un paziente senza spostarlo. I ricercatori stanno lavorando adesso per raccogliere dati e confrontarli con le metodiche di analisi tradizionali, in modo da tarare il nuovo strumento ed evitare variazioni dovute, ad esempio, alla massa corporea e al colore della pelle: "le pelli più scure assorbono una maggiore quantità di raggi infrarossi", spiega la ricercatrice, "per questo motivo stiamo lavorando con diversi gruppi etnici, in modo da tener conto di queste variabili". Una volta messo a punto per la pratica clinica, il nuovo strumento consentirà di utilizzare nuovi parametri - come il Ph e il grado di ossigenazione dei tessuti - per valutare condizioni patologiche come l'anemia o lo stato di choc."Il principale pregio di queste tecniche è che consentono di controllare le condizioni del paziente in modo costante, senza creargli maggiori disagi: una caratteristica che rende questo apparecchio particolarmente utile nei reparti pediatrici o in chirurgia nel caso di pazienti con gravi emorragie",conclude Babs Soller. Anche se è allo studio una versione più piccola dello stesso apparecchio destinata gli sportivi che vogliano monitorare costantemente le proprie condizioni fisiche. Abigaille Barneschi