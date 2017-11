Nel nome di Babbo Natale

La tradizione dei regali ha origine nell'antica Roma, se ne trovano traccie già durante il III secolo dopo Cristo: miele frutta e dolciumi festeggiavano la nacita di Gesù e auguravano prosperità per l'anno successivo. Si narra che la leggenda possa essere associata a San Nicola, vescovo vissuto all'inizio del IV secolo dopo Cristo, divenuto in seguito santo protettore di Bari, la cui rinomata bontà ha dato adito alle più svariate leggende. Un vecchio con la barba bianca è la descrizione generale, ma vestito come? Berretto e vestito rosso non sono i suoi colori originali, ma (aimè) il comune residuo mentale di una fortunatissima campagna della Coca-Cola, degli anni '50, in origine, infatti, si stagliava sulla neve, nella notte e nelle menti di grandi e piccini, vestito dei più diversi e sgargianti colori, almeno tanti quanto i suoi innumerevoli nomi, eccone alcuni: Austria: Christkind Belgio e Paesi Bassi: Black Pete, Christkind, Noel e Saint Nicholas Brasile: Papai Noel Cina: Dun Che Lao Ren Danimarca: Julemander Finlandia: Joulupukki, Old Man Christmas Francia: Pere Noel o Le Petit Germania: Kris Kringle, Christkind, Saint Nicholas, Weihnachtsmann Giappone: Santa Korousu Inghilterra: Father Christmas Islanda: Jolasveinn Italia: Babbo Natale Lituania: Kaledu Senu Messico: San Nicolàs, Santa Norvegia: Julenissen Polonia: Star man o wise Men Russia: Grandfather Frost, Ded Moroz; Dedushka Moroz Serbia e Croazia: Bozic Bata, Sveti Nickola Spagna: Three Kings Svezia: Jultomten Svizzera: Saint Nicholas, Christkind Massimiliano Percio Immagine di Valérie target=_blank