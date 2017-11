Nell’anima del mondo

Camminare per il mondo e sentirsi a casa. Viaggiare e sentirsi in contatto con i luoghi. Come se qualcosa di ancestrale, un legame non detto e non saputo ci fosse, forte, a stringerci ai luoghi e quindi a noi stessi. Per farci entrare in contatto con l'anima del mondo, che se ci pensiamo è anche la nostra anima più vera. Non dobbiamo allontanarci fisicamente per ritrovare un equilibrio con la natura. Per risvegliare la consapevolezza di essere un tutt'uno con lei è necessario anzitutto uno scarto mentale. Sono i viaggi nella nostra anima, nella nostra cultura e in quella delle diverse popolazioni mondiali. Sono pellegrinaggi e pratiche meditative, ma anche passeggiate nei nostri boschi. Si entra così in un percorso fatto di curiosità, che riporta in vita quell'anima naturale che spesso nella monotonia di tutti i giorni nel mondo occidentale abbiamo dimenticato. Così, leggendo questo libro ci troviamo di fronte al racconto di riti, cerimonie di popolazioni aborigene, itinerari di pellegrinaggi spirituali giapponesi, tra sciamani e vulcani di Bali che onorano e celebrano la natura. Un racconto lontano, esotico? No, ci sono delle schede interessantissime sui luoghi italiani in cui poter iniziare il "viaggio dell'anima". Anche solo sfogliando questo libro, si sente subito la voglia di sentirsi vivi. Di sentirsi in collegamento con la natura. Certo, le bellissime immagini e fotografie aiutano molto a staccarsi dal presente, dalla routine per cercare un altro atteggiamento, più naturale, più autentico. Oriente e Occidente si uniscono per darci una lezione di cura del corpo, dell'anima e dell'ambiente. E per aiutarci a riscoprire straordinari luoghi del mondo, e anche dell'Italia, dove praticare il nostro "viaggio dell'anima".