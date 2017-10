Nella danza sei tu

Siamo un tutto unico, corpo e anima: questa è stata la scoperta più rivoluzionaria della cultura olistica, che ha superato la tradizionale dicotomia, di marca prettamente cattolica, che vedeva il nostro fisico solo come un involucro di poco valore che racchiudeva lo spirito; e solo a quest'ultimo veniva demandato il compito di pregare e di elevarsi. Sappiamo invece adesso che possiamo crescere e metterci in sintonia con l'universo anche cantando, respirando e usando le nostre membra. Questo delizioso libro ci insegna ora a meditare attraverso la danza. Tutto nasce da un incontro casuale: con le "danze curative" in cui l'autrice si imbatte durante un viaggio in un paesino fra Austria e Germania. E' l'occasione per cominciare a studiare modalità e scopi di danze in tutto il mondo. E per scoprire quindi quanto spesso le danze vengano usate per scoprire se stessi, esprimersi, aprire i nostri chakra. Il testo è molto dettagliato e fornisce indicazioni precise a chi desidera iniziare questa forma di meditazione così speciale ma indubbiamente molto efficace. Si stabilisce un collegamento fra spazio, corpo e tempo; mentre il corpo fluisce senza sforzo e in armonia, la coscienza può spostarsi a livelli più elevati. "Spesso le persone, mentre danzano, sentono una profonda sensazione di protezione e di gioia, come se per un momento sentissero su di loro la mano di Dio. La danza in genere agisce direttamente sulla vita emotiva, non è indirizzata alla mente come la maggior parte delle terapie. L'effetto curativo compare solamente quando qualcuno sperimenta il proprio vero io, si avvicina a percepire i propri sentimenti e desideri più profondi. La danza in combinazione con la musica ha un effetto molto diretto sulla psiche umana, e soprattutto sui desideri e sentimenti inconsci o repressi. Sarà così perché nella creazione tutto si muove (danza)? "Panta rei", tutto si muove, diceva Eraclito già nel 500 a. C. Diceva persino "panta choorei", che vuole dire "tutto danza"! Guardate, nel macrocosmo, il corso delle pianeti e delle stelle. Guardate, nel microcosmo, gli atomi, in cui gli elettroni si muovono intorno al nucleo. Non è una danza meravigliosa? Non è questo il principio di base della creazione, e non lo seguiamo noi con la danza? Nascerà da qui, dal fatto che quando danziamo tocchiamo il principio base della creazione, l'effetto curativo della danza? E il nostro essere è una particella della Creazione, così che arriviamo anche a toccarlo."