Nelle terre selvagge con “The Wild Purity Project”

The Wild Purity Project non è solo una campagna di comunicazione. È un viaggio, e soprattutto un concorso aperto a tutti coloro che si sentono "wild" nell'anima, a chi ama la natura incontaminata e vuole raccontarla utilizzando i canali che oggi la rete mette a disposizione, come blog e social network. Ideato e realizzato da Levissima in collaborazione con National Geographic Channel, il concorso è già alla ricerca del nuovo viaggiatore, che verrà selezionato tra i partecipanti al Wild Purity Contest. Basta collegarsi al sito wildpurityproject.it e iscriversi alle selezioni del Wild Purity Contest - c'è tempo fino al 3 marzo. Il contest è semplicissimo: verrà testata, tramite una serie di domande a risposta multipla, la propria conoscenza e dimestichezza col mondo del trekking, così come le proprie abilità da blogger. Alla fine del test si avranno trenta secondi di tempo per registrare un video messaggio che convinca la giuria a scegliere, tra tutti i candidati, il viaggiatore ideale. Conclusosi il primo viaggio, intrapreso nel 2012 da Chiara Cecilia Santamaria, blogger e mamma, e il fotografo di National Geographic Nanni Fontana, e condivso giorno dopo giorno live sui principali social network: Twitter, Facebook e Instagram, l'avventura ora passa in tv. Dal 18 gennaio 2013, ogni venerdì, alle ore 20.55 andranno in onda sette episodi da cinque minuti per immergersi nella natura incontaminata del nostro Paese. I paesaggi mozzafiato dell'Alta Valtellina, la Maremma e il Parco Nazionale della Majella, fino all'estremo sud d'Italia: l'Etna, con i resti della colata del 1865.