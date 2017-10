Neonati: appiattimento della testa.

I pediatri canadesi appoggiati dai medici della "Lega canadese contro la Sindrome della morte in culla" affermano che dormire sulla schiena non causa l'appiattimento della testa. Ma il cranio dei neonati è molto morbido e per prevenire qualsiasi rischio sono sufficienti alcuni accorgimenti. Invertire regolarmente l'orientamento "capo-piedi" nella culla o girarla in modo che il bimbo alterni la guancia su cui si appoggia, invogliarlo a cambiare posizione mettendolo sul bordo della culla dalla parte opposta a quella preferita possono aiutare il bambino a sviluppare i muscoli del collo per renderlo più forte. Questi sono alcuni accorgimenti diffusi dal Dipartimento federale per la Sanità pubblica dello Stato nordamericano per prevenire qualsiasi malformazione della testa del neonato.