Inquinamento Neppure tra le pareti di casa siamo al sicuro

Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ha condotto un'indagine sull'inquinamento domestico arrivando a risultati poco rassicuranti. La lista dei pericoli è lunga: dai fornelli alle cappe 'aspiratutto', dal caminetto alla caldaia, dai profumi al borotalco, dai cibi ai detersivi. Autrice della ricerca, Carla Iacobelli del Servizio prevenzione e protezione del Cnr, ha sottolineato che esistono insidie più o meno nascoste tra le pareti domestiche che impongono attenzione e cautela. Ad esempio in cucina: griglie spargifiamma, fornelli, caldaie, tubi di raccordo del gas e cappe di aspirazione possono diventare, se trascurati, particolarmente pericolosi. Esalazioni pericolose possono provenire anche dai prodotti per la cura della persona: acqua ossigenata (impiegata per decolorare i capelli), acetone (presente nelle lacche), metil acetato (utilizzato nei profumi) etil acetato (smalto delle unghie) e persino il talco se respirato a lungo. Non dimentichiamo i detersivi, specie quelli chimici come acido muriatico, soda caustica, ammoniaca, varechina, formalina e soda solvay. Meglio ingegnarsi con prodotti naturali ma, comunque sia il suggerimento finale della ricercatrice del Cnr, è di utilizzare con cautela tutti i prodotti non completamente naturali.