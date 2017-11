Bianco manto come una coperta

Ad alta quota, a temperature di molti gradi sotto lo zero, mentre le goccioline d'acqua si mantengono allo stato di vapore, a causa della pressione, la polvere dispersa nell'aria diventa freddissima. Quando una gocciolina di vapore entra in contatto con un granello di polvere, si raffredda istantaneamente sublimando: si forma un cristallo di neve. Attorno al nucleo di aggregazione l'acqua gela secondo lo schema tipico dei cristalli di ghiaccio. E' per questo che i cristalli di neve, pur variando di forma secondo il modo in cui cadono, mantengono sempre uno schema a stella a sei braccia. Grazie alla forma esagonale dei cristalli la neve trattiene una grande quantità d'aria, che dipende dal grado di umidità, e quest'aria rende la neve un ottimo isolante termico. I contadini sanno bene che un'abbondante nevicata impedisce al terreno dei campi di gelare, mentre lo scioglimento della neve a contatto col suolo mantiene umida la superficie: condizioni ottimali per il germoglio dei semi in primavera.