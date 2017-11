Perché il nuovo Design museum di Londra è la cattedrale del design e dell’architettura

Apre il New design museum di Londra nella nuova sede di High Street Kensington. Dal 24 novembre il pubblico potrà visitare il museo la cui superficie è stata triplicata rispetto alla versione precedente e che mira ad essere "la cattedrale del design e dell'architettura", come ha affermato il suo fondatore, il designer Terence Conran, classe 1931. Un obiettivo ambizioso, ma non impossibile, visto che il è già uno dei musei più seguiti su Twitter.

Una nuova struttura sostenibile

Designer maker user

Fear and love: Reactions to a complex world, la mostra

Designer in residence