Migliaia di biciclette blu a New York

A pochi minuti dall'inaugurazione, le biciclette blu erano già ovunque per le strade di New York. Per la prima volta da oltre 75 anni, infatti, i newyorkesi hanno a disposizione un nuovo mezzo di trasporto pubblico: Citi Bike, il servizio di bike sharing che, non ancora completato, è già il più grande degli Stati Uniti. Il merito va al sindaco Michael Bloomberg e alla sua amministrazione che in questi anni hanno investito molto nella ciclabilità. Il giorno dell'inaugurazione - 27 maggio, che in America è il Memorial day - è partito con 6mila biciclette distribuite su 330 stazioni, dalla 59esima di Manhattan fino a Brooklyn. Nel giro di pochi mesi, le biciclette saranno 10mila e le stazioni dovrebbero conquistare anche altri quartieri come il Queens, l'Upper East e il West Sides di Manhattan. Per non far trovare gli oltre 13mila abbonati annuali senza strade da percorrere, in questi anni sono stati realizzati più di 560 chilometri di piste ciclabili sotto la guida dell'assessora ai Trasporti, Janette Sadik-Khan. Pochi giorni fa lo stesso dipartimento di New York aveva pubblicato un rapporto sul ruolo giocato dalle biciclette e dalla messa in sicurezza delle strade per pedoni e ciclisti nel contribuire a far uscire i piccoli negozi dalla crisi. Per ora ci si può abbonare solo per un anno al costo di 95 dollari (circa 74 euro), ma a breve sarà possibile abbonarsi al servizio settimanale (25 dollari) e a quello giornaliero (9,95 dollari). Tra i primi che sono saliti in sella a una delle bici blu elettrico c'era anche David Byrne (nel video), da sempre forte sostenitore della bicicletta, che si dichiarato entusiasta e pronto a sfruttare il servizio.