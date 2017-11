New York sceglie Milano per il primo accordo turistico con una città italiana

Due città piene di vita, dove il design, la creatività, l’economia e l’innovazione svolgono un ruolo centrale, hanno unito le forze stilando un accordo decisivo per incrementare il turismo: è la prima volta nella storia che New York firma un'intesa di questo tipo con una città italiana. New York e Milano sono due tra i migliori luoghi al mondo dove visitare musei, mostre, dove prendere parte a eventi e andare a fare acquisti in negozi di lusso. Entrambe le città vogliono che i turisti scoprano le loro pietanze tipiche, i quartieri e tutti gli elementi che compongono l’immagine con cui sono conosciute nel resto del mondo.

New York e Milano: scambio commerciale e culturale

Il turismo americano a Milano nell'anno dell'Expo