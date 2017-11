New York New York, due mostre in una a Milano

Due sedi espositive, quindi due mostre in una per New York New York. Arte Italiana: la riscoperta dell’America che presenta, attraverso le loro opere, le storie degli artisti italiani che hanno viaggiato, soggiornato, lavorato, esposto negli Stati Uniti, e in particolare a New York. I rapporti con questa città, che per molti è il simbolo del mondo che cambia e del "nuovo", sono i protagonisti del progetto, a Milano fino al 17 settembre al Museo del Novecento e alle Gallerie d'Italia.

L'influenza di New York nell'arte italiana

Non è un'esposizione dedicata a New York, come forse si potrebbe pensare, ma una panoramica ampia, un percorso espositivo - di oltre 150 opere -

che vuole testimoniare l'importanza della Grande Mela e degli USA nell'arte italiana di un determinato periodo. Come scrive il curatore, “Una serie di fatti, incontri e occasioni hanno dato all’arte italiana del Novecento

l’opportunità di conseguire un’attenzione e una

presenza internazionale

utile a collocarla in posizione preminente nell’ambito della stessa idea di modernità".

Gli spazi del

Museo del Novecento

sono dedicati

in particolar modo al rapporto intenso con la città di New York

così come percepito dagli

artisti italiani, con opere tra gli altri di

Giorgio De Chirico, Fortunato Depero, Lucio Fontana, Emilio Isgrò, Sergio Lombardo, Titina Maselli, Costantino Nivola, Gastone Novelli, Vinicio Paladini, Arnaldo Pomodoro, Mimmo Rotella, Alberto Savinio, Toti Scialoja, Tancredi, Giulio Turcato

.

Alle Gallerie d’Italia invece un percorso complementare alla parte di mostra ospitata dal Museo del 900 che

ricostruisce i rapporti con le istituzioni, le gallerie e i collezionisti americani

che hanno valorizzato la presenza artistica italiana sul territorio americano.

Gli scatti di Ugo Mulas

Al Museo del Novecento una sezione a sé è dedicata all’opera fotografica di

Ugo Mulas

in relazione a New York e agli artisti statunitensi: al quarto piano è esposta una sorta di "rievocazione" del suo libro fotografico ”New York: arte e persone” realizzato tra il 1964 e il 1967 negli studi degli artisti newyorkesi Barnett Newman, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol e Tom Wesselmann. Un reportage sugli artisti nella Manhattan della metà degli Anni Sessanta, sui loro galleristi e sulla Biennale di Venezia 1964 che li fece conoscere al mondo. La ciliegina sulla torta della mostra.