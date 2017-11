New York balla

I sessanta giovani musicisti selezionati per partecipare alla Red Bull Music Academy quest'anno sono a New York per suonare, comporre, imparare, ascoltare le lecture dei maggiori artisti, dal 28 aprile al 31 maggio. Un workshop lungo un mese che si tiene ogni anno in una grande capitale diversa per dare ai giovani talenti la chance di mettere in mostra le loro abilità, di confrontarsi con altre persone come loro e ascoltare le lezioni dei grandi della musica di ieri, di oggi, di domani. In questa edizione, che è la quindicesima, tra i docenti ci sono Giorgio Moroder, Philip Glass. Nel contempo la sera, in città, si svolgono dj set, show ed esibizioni. LifeGate Radio, The Bridge e Red Bull Music Academy Entità perfettamente allineate nei gusti e negli obiettivi, nel desiderio di abbracciare la nuova musica e darle spazio, per la seconda stagione Red Bull Music Academy e LifeGate Radio si scambiano contenuti attraverso The Bridge, il programma di Giacomo De Poli dedicato ai nuovi suoni. Da settimane vanno in onda trailer e billboard del programma settimanale di Giacomo De Poli in partnership. Venerdì sera 24 maggio la puntata speciale di The Bridge dalla Red Bull Music Academy di New York è dedicata alla festa per i dodici anni di attività della DFA Records, fondata da James Murphy (leader e voce dei Lcd Soundsystem) l'etichetta che con The Rapture, Holy Ghost!, Hot Chip, rappresenta al meglio il dancefloor di New York. In anteprima esclusiva, ecco la scaletta: