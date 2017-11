New York è la sede di Red Bull Music Academy 2012

Due gruppi di 30 partecipanti selezionati, insieme in una nuova città ogni anno per due settimane di sessioni di registrazione, lezioni da nomi brillanti della scena musicale, feste notturne. Quest'anno, nel cuore della metropoli simbolo della modernità. Dopo 11 tappe tra Berlino, Cape Town, Seattle, Barcellona e Madrid, la dodicesima edizione di Red Bull Music Academy è a New York. Red Bull Music Academy Un workshop internazionale itinerante che ogni anno fa tappa in una città diversa. Al confine tra un master e una jam session di du settimane. I partecipanti vengono selezionati sulla base delle loro abilità e hanno la possibilità di partecipare a un'esperienza unica, travolgente ed educativa, dividendo la giornata tra teoria ("lezioni" tenute da alcuni tra i più grandi nomi della scena musicale internazionale) e pratica (session di registrazione in studi allestiti di tutto punto, con l'opportunità di sperimentare e dare sfogo alla propria creatività con altri ragazzi provenienti da ogni parte del mondo). La sera, poi, tutti ad esibirsi nei club più esclusivi della città, a fianco dei propri beniamini. New York Tutto questo nella città di New York, epicentro della vita culturale della civiltà occidentale, la città di Andy Warhol e John Cassavetes, di Liza Minnelli e Moby, del Radio City Music Hall e dei taxi in coda, di Taxi Driver e di King of New York di Abel Ferrara, e che musicalmente ha fatto da nutrice a fenomeni che vanno dall'hip hop alla disco, dalla house al post-punk. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.redbullmusicacademy.com. Tra i musicisti che hanno avuto il merito e il privilegio di partecipare, Cécile, AD Bourke, Venice, Carola Pisaturo, Broke One. La rincorsa verso l'evento La macchina organizzativa della Red Bull Music Academy, tra eventi anche in Italia, esclusive musicali di RBMA Radio e sorprese, non si fermerà mai da qui alla data dell'evento.

Red Bull Music Academy 2012 Chi "Producers, instrumentalist, MCs, singers, DJs, engineers, broadcasters, laptop lapdancers, guitar guerreros, soulful songwriters, anyone... You. That is, if you've got a strong yen for music and desire to be involved in its evolution. And you're over 21" Come Compilare il form per partecipare alla prossima edizione della Red Bull Music Academy che si svolge dal 30 settembre al 2 novembre 2012 a New York City. Bisogna collegarsi al sito, scaricare da lì la domanda di ammissione e inviarla per posta insieme a un CD demo. Entro quando Ci sono ancora due mesi di tempo: tutte le domande devono infatti essere inviate entro il 2 aprile. Ricordiamo ai ritardatari che fa fede il timbro postale. Le date - 2 feb - 2 apr: application phase - 30 set - 2 nov 15° edizione della Red Bull Music Academy (New York) Una giornata tipo - 11:30 breakfast - 12:00 prima lezione del giorno - 14:00 in studio - 14:30 pranzo - 15:00 seconda lezione del giorno - 20:00 altro tempo in studio - 22:00 showtime - 2:00 ulteriore tempo in studio