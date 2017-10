Nick Cave per le biblioteche della Gran Bretagna

Nick Cave è di origini australiane ma da anni vive vicino a Brighton, sulla Manica. Oltre a essere musicista è anche poeta e scrittore. Nel mondo della letteratura ha debuttato nel 1988 con una raccolta di poesie e nel 1989 ha pubblicato il suo primo romanzo, "E l'asina vide l'angelo" ("And the ass saw the angel") seguito nel 2009 dal secondo romanzo "La morte di Bunny Munro" ("The death of Bunny Munro"). Chi meglio di lui potrebbe ricoprire il ruolo di ambasciatore della protesta? A fine settembre potrebbero chiudere i battenti per sempre 10 piccole biblioteche della contea di Gloucestershire, varie sull'Isola di Wight e alcune anche a Londra. Una delle londinesi è quella di Kensal Rise, zona Brent, una delle biblioteche storiche della città, inaugurata oltre un secolo fa da Mark Twain. Nick Cave, seguito da moltissimi altri artisti del mondo musicale inglese, come Pet Shop Boys, Goldfrapp e Depeche Mode, hanno deciso di dar forza e appoggiare gli amministratori locali e i bibliotecari mettendo all'asta loro CD autografati e memorabilia per raccogliere fondi: Nick Cave venderà anche il testo manoscritto di "Where the wild roses grow", canzone scritta e cantata nel 1995 in collaborazione con Kylie Minogue. In una dichiarazione raccolta dal Telegraph, Cave spiega: "Mi impegno con tutto il cuore nel sostegno alla campagna per salvare la libreria Kensal Rise. Le piccole biblioteche accessibili anche nelle zone di provincia sono una risorsa vitale per le comunità locali e per i bambini. La lettura infonde passione, interesse e ambizione". Ma il movimento riguarda, come detto, tutta la Gran Bretagna. Nel Brent a capo del gruppo che combatte contro la chiusura di 6 biblioteche si distinguono scrittori di primo piano come Philip Pullman, Alan Bennet e Zadie Smith.