Nicola Semeraro. Il riciclo del legno in Italia è un’eccellenza, facciamolo sapere a tutti

Il legno è sempre stato il materiale principe per le costruzioni, l'imballaggio, il trasporto. Oggi però è sempre più importante proteggere le risorse forestali, sia a livello normativo, sia disseminando la cultura del riuso e dell'economia circolare (con concorsi come Legno d'ingegno, per esempio). La resa del processo di riciclo del legno è molto elevata e in Italia anche il sistema di recupero di questo prezioso materiale è particolarmente efficiente, a partire dalla raccolta nelle piattaforme fino al trasporto negli impianti di riciclo. Per questo Nicola Semeraro, direttore della Matera Imballaggi che da ottobre 2015 è il presidente del Consorzio Rilegno, può sottolineare le attività di maggior successo.