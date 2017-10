Fumatori al bando

Ripresenta in Senato dopo la bocciatura del marzo scorso, il ministro Gerolamo Sirchia non ha dubbi:" Questa volta non si scappa, il testo a tutela dei non fumatori sarà approvato''. Agli irriducibili della sigaretta rimarranno solo strade, spazi aperti, casa propria e le aree riservate ai fumatori. Uffici, istituzioni, scuole, condomini, ristoranti, cinema e teatri avranno un anno di tempo dall'entrata in vigore del regolamento attuativo della nuova legge per adeguarsi. Sono previste pesantissime le sanzioni amministrative pecuniarie per chi trasgredirà al divieto di fumo. Chi sarà sorpreso a fumare in un luogo dov'è vietato rischia multe da 25 a 250 euro: la sanzione può essere raddoppiata se la sigaretta è stata accesa in presenza di donne incinte, lattanti o bambini sotto i dodici anni. Il titolare o il proprietario del luogo dove il divieto non viene fatto rispettare, rischia addirittura una sanzione da 200 a 2000 euro, con possibilità di aumento qualora nelle zone fumatori gli impianti di areazione non risultino a norma.