Nigeria, Eni e Shell accusate di tangenti per ottenere concessioni petrolifere

Due colossi dell'energia potrebbero finire in tribunale: la Procura di Milano intende processare l'italiana Eni e l'olandese Shell per aver comprato concessioni per estrazioni petrolifere in Nigeria con una tangente da un miliardo di dollari offerta a diversi politici nigeriani, tra cui l'ex ministro del petrolio Daniel Etete. Un “avviso di conclusione delle indagini e deposito degli atti” di fine dicembre, anticipa l'effettiva richiesta di rinvio a giudizio che potrebbe arrivare entro 20 giorni a meno che le difese non ribaltino le convinzioni maturate dai pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro titolari dell'inchiesta. Tra gli imputati ci sono undici persone fisiche che devono rispondere al reato di "corruzione internazionale". Tra di loro Claudio Descalzi, attuale presidente di Eni nominato dal governo di Matteo Renzi, e Paolo Scaroni ex presidente Eni ora vicepresidente della banca d'investimenti Rothschild.

La vicenda

Le carte di Londra

Eni prende le distanze