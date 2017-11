Nigeria, Femi Kuti tra i sopravvissuti di Boko haram

L'attivista per i diritti umani e stella mondiale dell'afrobeat Femi Kuti si è recato nel nord-est della Nigeria, in piena crisi umanitaria, per aiutare la popolazione sopravvissuta alle stragi di Boko haram, l'organizzazione terroristica che sta mettendo in ginocchio il paese.

Kuti e l'attivismo, una questione di famiglia