Succhi di frutta e caldo il parere di un pediatra

E' la regola numero uno per aiutare i bambini a superare il caldo di questi giorni ed evitare pericoli di disidratazione, a cui sono piu' predisposti degli adulti. Lo sostiene Italo Farnetani, pediatra dell'universita' di Milano che assolve le bevande con le bollicine spesso demonizzate dai genitori. Meno indulgenza verso i succhi di frutta sconsigliati perché contengono molto sorbitolo (zucchero) che per questo possono provocare diarrea disidratando ulteriormente i piccoli. Inoltre, da non sottovalutare, sono bevande molto caloriche che fanno ingrassare.