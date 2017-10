Vandana Shiva Nobel on-air per LifeGate Radio

LifeGate Radio lancia in esclusiva sulla proprie frequenze un "evento radiofonico" dedicato alle problematiche ambientali, grazie all'intervista con Vandana Shiva Premio Nobel alternativo per la Pace. Vandana Shiva protagonista delle frequenze di LifeGate Radio con l'obiettivo di sensibilizzare, non solo attraverso la musica, al benessere del nostro pianeta e alle tematiche ambientali urgenti soprattutto in tempo di crisi. Premio Nobel alternativo per la pace nel 1993, Vandana Shiva si propone in un'intervista esclusiva per il format che LifeGate Radio ha appositamente dedicato ai grandi esperti di tematiche ambientali, come occasione e impegno a sostegno della questione, più che mai fondamentale in questo periodo di grandi sconvolgimenti economici e politici. Dopo Stavros Dimas e Andris Piebalgs [Commissari Europeo all'Ambiente e all'Energia, temi centrale degli assetti economici presenti e futuri], Ervin László [presidente del Club di Budapest] e Fritjof Capra [Autore del Tao della Fisica], un altro grande protagonista, che LifeGate Radio propone come finestra esclusiva sulle immediate esigenze del nostro ambiente viste da un'eminente personalità della pace nel mondo. Un intervento nel quale la studiosa mette in luce come la questione ambientale sia diventata una tematica da affrontare con urgenza e per cui le prospettive non si delineano affatto rosee. "Se non cambiamo, tutto questo ci porterà all'estinzione delle specie" spiega ai microfoni di LifeGate radio "la catastrofe che stiamo affrontando può essere un'occasione di riscatto virtuoso." LifeGate Radio riconferma così con un ulteriore spirito d'azione il suo impegno alla sensibilizzazione verso le sorti ambientali del pianeta, grazie a "tre giornate" dedicate a Vandana Shiva che sarà inserita in onda da mercoledì 29 a venerdì 31 luglio alle ore 7.00 e alle ore 19.00, con un'intervista suddivisa in tre parti, come puntate speciali del programma "Gate 7", che affronta ogni giorno un giro del mondo tra notizie e canzoni. Appuntamento unico invece, della durata di 20 minuti, sabato 1 agosto alle ore 7.00 grazie all'edizione settimanale più lunga del programma "Gate 7" che ospiterà la messa in onda completa dell'intervista con la musica scelta da LifeGate Radio e sarà caricata poi anche on-line su www.lifegateradio.it in un'area speciale dedicata a Vandana Shiva. Quattro appuntamenti unici con cui LifeGate Radio propone un'iniziativa utile a tutti per avvicinarsi alle problematiche ecologiche, con un invito perentorio a una presa di coscienza e di immediata soluzione, grazie all'intervento diretto di una voce simbolo della pace e della necessità di "cambiare rotta".