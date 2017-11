Nobu at Elba: Giovanni Frangi

Le 24 ore di luce e buio si vivono in 12 minuti. Questo il tempo minimo da dedicare alla stanza che Giovanni Frangi ha tappezzato interamente con quattro grandissime tele, due lunghe 15 metri e alte tre metri e mezzo, altre due di otto e cinque metri, sempre per un'altezza di tre metri e mezzo. Paesaggi acquatici, cascate, boschi, fuochi, stelle e qualche casa illuminata, dipinti con generose pennellate nelle varie tonalità dal grigio al nero. I quadri sembrano sorgere direttamente dal pavimento di pietra, su cui sono disposte delle sculture che assomigliano a pezzi di legno lascati lì dalla corrente. L'artista ha reso più intenso questo ciclo di pitture creando un'illuminazione che cambia nel giro di quattro minuti gradualmente dal buio completo a una luce tipo mezzogiorno, tornando poi al buio notte: un ciclo di illuminazione che simboleggia le 24 ore di una giornata, con una percezione del paesaggio che varia in continuo seguendo il percorso del tempo che passa. Da visitatore si ha l'impressione di stare immersi in un luogo magico in aperta campagna. Una mostra da non perdere, adatta anche per bambini/adolescenti perchè adatta per una percezione emotiva. NOBU AT ELBA Varese, Scuderia Grande di Villa Menafoglio Litta Panza FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), Piazzale Litta 1, Biumo Superiore. La Mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle ore 10 alle 18. Ingresso libero. Per informazioni al pubblico: tel. 0332 283960 Rita Imwinkelried