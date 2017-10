Noi due come un romanzo

Vita di città, lavoro, tempi frenetici. Ritmi sostenuti. Ma un certo punto tutto cambia: è la svolta. Emma decide di dedicarsi a se stessa, di fare della propria passione un lavoro e apre una libreria interamente dedicata all?amore. Romanzi d?amore, sull?amore animano questa libreria sempre in movimento (vedrete perché?) dal nome così speciale nel cuore di Milano: ?Sogni&Bisogni?. Innescato il cambiamento professionale, ne giunge un più grande, quello sentimentale. L?amore del liceo, Federico, torna nella vita di Emma. Torna in un modo molto particolare, bellissimo, intenso e inguaribilmente romantico: con delle lettere. Chi non vorrebbe riceverle dal proprio amato(a)? Non e-mail veloci o messaggini surrogati di emozioni. Lettere vere e proprie, su carta. Scritte al parco, al bar, in biblioteca. Intense, lunghe, ci raccontano col ritmo della grafia lo stato d?animo del nostro mittente. Ci regalano il suo profumo. Un bellissimo romanzo. Un racconto d?amore sull?amore. Dal ritmo incalzante, avvincente. Si legge tutto d?un fiato. Un romanzo sull?amore tra giovani, tra adulti, tra anziani. D?altronde, si sa, l?amore non ha età. Un romanzo sull?amore per la lettura, ricco di citazioni e riferimenti. Viene voglia di leggerli tutti questi libri citati tra le righe! Per tutti. Davvero. Non si tratta di una mielosa storia d?amore da romanzetto rosa, piatta, trita e ritrita. E? una storia intensa, ma lieve. Seria, ma leggera. Una favola contemporanea. Come gli amori più belli, no? Silvia Passini