Non perdiamo… il gusto

Basta pensare a quanto il mercato vada propinando alle età più tenere, con merendine e snacks ultra ricchi di zuccheri e di sodio. Non si tratta ovviamente di una "saporita" coincidenza ma di precise strategie di mercato che mirano a creare, soprattutto nei bambini, più che semplici abitudini vere e proprie "dipendenze" da gusti e sapori volutamente accentuati. Il bambino abituato alla dolcissima merendina, non si accontenterà più tanto facilmente del buon biscotto della nonna privo, haimé, non solo del 'raffinatissimo' quanto ultrabbondante zucchero bianco, ma depauperato pure di tutto quel corteo di aromi tanto innaturali quanto irriconoscibili ad un palato non ancora corrotto. Si tratta di una vera e propria educazione... al negativo o, meglio, diseducazione, di uno dei cinque sensi di cui la natura ha dotato l'uomo per riconoscere, nell'ambiente esterno, ciò che più gli serve per star bene. Il gusto che, insieme all'olfatto, dovrebbe proteggere il tratto gastrointestinale dalle sostanze non digeribili o addirittura nocive, viene strumentalizzato dall'industria per creare veri e propri modelli di sapore atti a generare delle dipendenze di palato, per cui sarà sempre più difficile rinunciare a determinati sapori o, meglio, a ben precisi prodotti di cui non mancherà opportuna suggestione pubblicitaria. E' evidente quanta importanza giochi questo fattore educativo nei problemi legati all'alimentazione tanto per il sovrappeso, quanto per l'educazione al benessere delle nuove generazioni. La consapevolezza infatti che tanto dell'obesità infantile - e non - è culturalmente determinato, deve aiutare a sostenere un consumo intelligente dei prodotti che il mercato propone. Aiutamoci a non perdere... il gusto: