Non serve carne per farsi i muscoli

Per "mettere su carne" non è necessario rimpinzarsi di carne, se si ha una certa età. E' la conclusione suggerita da uno studio pubblicato nel prossimo numero dell'American Journal of Clinical Nutrition e pubblicato oggi da Reuters Health. Una dieta vegetariana con soia e prodotti lattocaseari come fonte principale di proteine appare essere altrettanto efficace nell'incrementare la massa muscolare per gli uomini dai 60 ai 70 anni. Quando si invecchia è più difficile mantenere la massa muscolare e la forza, assai importanti invece per avere ossa forti, per cautelarsi dalle cadute, e migliorare insomma la qualità della vita. In questo studio, condotto dal dr. Mark D. Haub della Kansas State University, si voleva determinare se la carne è davvero un "turbo" per la crescita muscolare. Un gruppo di 10 uomini ha assunto proteine attraverso una dieta di carne, mentre un altro gruppo di 11 uomini ha assunto la stessa dose di proteine, però attraverso soia, verdura, latte e formaggi. In 3 mesi tutti si sono sottoposti a una batteria di test per misurare la composizione corporea, la spesa energetica e i metaboliti dei muscoli. In entrambi i gruppi gli uomini hanno mostrato un miglioramento dal 14% al 38% nella forza massima dinamica di tutti i muscoli, "senza significative differenze tra i due gruppi", scrivono gli autori dello studio. "Questi dati indicano che l'incremento muscolare in forza e dimensioni non dipende dalla provenienza predominante di proteine" concludono Haub e i colleghi. I prossimi studi includeranno più persone e si svolgeranno su un arco di tempo più lungo.