Non si tradisce l’amicizia. Abbandono e randagismo in Italia

La presenza di animali (e di cani in particolare) nelle famiglie italiane è un fenomeno di grande rilievo che non accenna a diminuire. Si tratta anzi di un fenomeno in costante crescita. Circa una famiglia su quattro in Italia vive con un cane. Si calcola che, in tutta la penisola, abitino con le famiglie italiane circa 7 milioni di Fido e 7 milioni e mezzo di gatti. Abbandono e smarrimento Non sempre la convivenza è facile. Il fenomeno negativo più visibile è quello dell?abbandono. Nel 2006, secondo le stime delle associazioni Lega Nazionale per la Difesa del Cane - LAV ? Gaia Animali&Ambiente, ha riguardato 100.000 cani e 50.000 gatti. Il triste fenomeno raggiunge il suo apice nei mesi di giugno, luglio e agosto: 60 mila abbandoni in tre mesi, ovvero 20 mila al mese, 700 al giorno, 30 ogni ora, uno ogni due minuti. Quelli che sopravvivono vanno ad allargare la schiera dei vagabondi. Quanti sono? Il Ministero della Salute, in una tabella del 2007, dichiara una popolazione presunta di 461.000 cani randagi e 230.000 cani ospitati nei canili. Secondo le stime della LAV a livello nazionale i cani detenuti in canili di vario genere sarebbero invece oltre 1.600.000: un milione e seicentomila detenuti. I costi economici e sociali Questo esercito di animali abbandonati ha dei costi tremendi. Una recente indagine svolta dall?Ufficio Diritti Animali della Provincia di Milano presso i 189 Comuni della provincia ha permesso di stimare che gli enti locali spendono complessivamente ca. 3 milioni di euro per il mantenimento in rifugio dei cani accalappiati sul proprio territorio (media / Comune: 12.500 euro all?anno). I Comuni infatti, per legge, devono accalappiare i cani e ospitarli in rifugi (dove sono condannati alla galera, a meno che non trovino una famiglia che li adotta). Non solo. Il fenomeno dell?abbandono assume caratteristiche sociali: negli ultimi dieci anni si sono verificati, nella sola rete autostradale nazionale, - 45mila incidenti stradali gravi causati da animali abbandonati e/o smarriti e/o randagi, con - 4.000 persone ferite e - 200 persone morte La legge Anche per questo motivo la legge nr. 189/2004 prevede per chi abbandona animali domestici la possibilità dell?arresto fino ad un anno o super-ammende da 1.000 euro a 10.000 euro. La Provincia di Milano ha lanciato una campagna contro la crudele abitudine di abbandonare gli animali con l?arrivo dell?estate. Lo slogan è ?Non si tradisce l?amicizia? e vuole attirare l?attenzione su quanto insensato sia un gesto di abbandono proprio nei confronti degli animali che riversano tutto il loro affetto e soprattutto la loro fiducia negli umani che li accudiscono o dovrebbero farlo. ?L?appello della Provincia non vuole però semplicemente toccare le corde dell?emozione, ma intende essere concreto?, spiega l?assessore provinciale al territorio, parchi e diritti animali, Pietro Mezzi. Infatti è attivo tutto l?anno il numero verde 800 99 22 23, chiamando il quale si ottengono informazioni su pensioni per animali, canili, gattili, veterinari, pronto soccorso, associazioni di volontariato, cosa fare in caso di smarrimento e per conoscere alberghi e campeggi che accettano i quattro zampe. Insomma: un numero gratuito che spiega come passare una perfetta vacanza con tutta la famiglia al completo, cane o gatto compreso. Edgar Meyer Referente dell?Ufficio Diritti Animali della Provincia di Milano