Doccia fredda

Si tende a credere, che la doccia rinfreschi meglio e più velocemente. Tuttavia, quando siamo davvero molto accaldati non basta un breve contatto con l'acqua, anche se fredda, per abbassare la temperatura corporea. Occorre rimanere immersi nell'acqua almeno dieci minuti, per ottenere un effetto più duraturo. Ecco perché, un bel bagno nella vasca è senza dubbio più adatto a sollevarci dalla calura estiva. Possiamo, inoltre, potenziarne i vantaggi aggiungendo degli oli essenziali con una specifica azione "rinfrescante", ma anche rilassante, che agiranno contemporaneamente sulla psiche, sulla pelle e su tutto il corpo, in particolare sulle vie respiratorie. Ecco come fare: riempire la vasca alla temperatura desiderata (evitare l'acqua molto calda). Al momento di immergersi, versare 15-20 gocce di olio essenziale e mescolare subito con la mano per distribuirli. Se li versate prima, infatti, profumeranno l'ambiente ma non raggiungeranno più la vostra pelle: sono, infatti, molto volatili. Per favorire una migliore diffusione dell'olio essenziale si può mescolarlo con del sale, oppure emulsionarlo con un cucchiaio di bagnoschiuma o detergente liquido. La scelta dell'olio essenziale dipenderà dallo scopo che desiderate raggiungere: