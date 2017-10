Care e vecchie amiche rughe

Le tanto temute rughe possono rappresentare una valida protezione contro gli effetti dannosi del sole. Lo dice una ricerca condotta nel reparto di dermatologia dell'Ospedale di Manchester, in Gran Bretagna e pubblicata sulla rivista scientifica 'Archives of Dermatology'. Sembra che gli individui con molte rughe sul volto abbiano il 90% di possibilità in meno di sviluppare il carcinoma basocellulare, un tipo di cancro che colpisce il viso. Il perché di questo non è ancora chiaro, ma potrebbe dipendere dal modo in cui la pelle si autoripara.