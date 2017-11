Trattamento shiatsu norme di comportamento

Provate a lasciare fuori pensieri e preoccupazioni quotidiane e fate del trattamento una piccola oasi in cui ristabilire un profondo contatto con voi stessi, attingendo alle vostre risorse interiori. Lo shiatsu non va effettuato a stomaco pieno, mentre è in corso la digestione, lasciate trascorrere almeno due ore da un pasto normale. E' opportuna una cura adeguata dell'igiene personale, evitate però di usare prodotti da toilette eccessivamente profumati. Evitate di portare orologi, monili vari e oggetti metallici. Rivolgetevi al trattamento con un atteggiamento fiducioso e di ottimismo e...buono shiatsu!