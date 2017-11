In Norvegia si vendono più Tesla che Ford

Ci sono molti motivi per cui la Tesla Model S, berlina 100% elettrica, sta avendo un tale successo in Norvegia. Il mese scorso - marzo 2014 - ne sono stati venduti 1.493 esemplari. Tantissimi, considerando che i norvegesi sono 5 milioni. Un'auto venduta su 10 è stata una Tesla. Le vendite di marzo della Model S hanno surclassato il record di circa trent'anni fa della Ford Sierra, che nel 1986 vendette in un mese 1.454 esemplari. Da notare che Tesla è arrivata in Norvegia da nemmeno un anno e c'è già una lista d'attesa per averla, in quanto la casa di Elon Musk non può produrre sufficienti veicoli per soddisfare la domanda mondiale. Le auto elettriche in Norvegia ora contano per il 12% del mercato automobilistico nazionale. La Nissan Leaf guadagnò il primato di auto più venduta a novembre 2013, un risultato storico che Francisco Carranza, manager Corporate Planning di Nissan Europe, attribuì alla "consapevolezza di base dei consumatori norvegesi". La Norvegia offre ai possessori di auto elettriche una gamma di incentivi e agevolazioni: possono guidare nelle corsie riservate degli autobus, non pagano i caselli, parcheggiano gratis in città, prendono gratis i traghetti (che in Norvegia si usano più che in Italia), non pagano alcuna tassa equivalente all'Iva. Tutte misure che hanno fatto della Norvegia il Paese con più auto elettriche pro capite del mondo. Ecco i dati delle vendite di marzo 2014, in dettaglio: