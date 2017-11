Notte dei musei 2017, le visite da non perdere in tutta Italia

Aperture straordinarie fino alle due di notte per visitare tra i più interessanti musei italiani al prezzo simbolico di un euro: sabato 20 maggio torna in tutta Italia l'appuntamento con la Notte dei musei. In concomitanza con altre 30 nazioni europee, le più importanti città del paese aderiscono all'evento, ormai alla sua tredicesima edizione, che segue la Giornata internazionale dei musei del 18 maggio. Una serata dedicata interamente ad arte e cultura.

La notte bianca dei musei 2017

Milano

Mantova

Roma

Torino

Firenze

Napoli