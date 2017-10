Nouvelle Vague: new wave e bossanova a Paris

Cos'è Nouvelle Vague?? Un progetto musicale che nasce da un'idea: immaginare quello che sarebbe successo se tutte le canzoni punk new wave del periodo fine anni '70 inizio '80 fossero state registrate in Brasile, su una spiaggia e cantate da brasiliani. Per fare un esempio, è come visualizzare Love Will Tear Us Apart dei Joy Division. Manchester, la pioggia, la Thatcher, il 1979… E poi Rio de Janeiro, la spiaggia, una cantate del posto con una chitarra su un ritmo di bossa nova. Alla base c'è una visone. E questa visione da quale passione nasce?? Da quella per la musica punk e new wave. Ma ho anche ascoltato tanta altra musica. Mi sono detto che rifare alcuni pezzi punk e new wave in bossa nova fosse la cosa migliore. La bossa nova non è quello che la gente può credere pensando al samba: è una musica molto melanconica. Secondo me è la più bella musica per arrangiare una melodia. E ho pensato di riprendere la melodia, di tenere solo il testo e di dimenticare tutto il resto. Il nostro successo risiede in questo: in qualcosa di mai sentito, testi conosciuti con una musica nuova, cantati con un'altra ritmica e altri arrangiamenti. Più che un interprete, ti consideri un regista sonoro che immagina un mondo intorno alla reinterpretazione... Nel pop non è visto bene riprendere pezzi altrui. Puoi farlo nel jazz, nella musica classica, nel cinema, nel teatro, praticamente in tutte le arti, ma nel pop devi scrivere la tua canzone. Se non lo fai è come se tu non fossi in grado di scriverla. In realtà ho scritto un sacco di canzoni, anche colonne sonore, quindi non devo dimostrare nulla. Come un regista riprende Shakespeare, voilà, io riprendo Cure, Joy Division, e studio come metterli in scena. La cosa vincente è che puoi trasformare il pezzo in qualcosa di completamente diverso, mantenendo comunque la melanconia e il sentimento. Cosa dicono gli interpreti originali? Sono contenti, la prova è che siamo ancora qui! Nel terzo album abbiamo lavorato con alcuni di loro: Martin Gore dei Depeche Mode, Ian Mc Culluch di Echo and the Bunnymen, Terry Hall. Abbiamo avuto solo feedback positivi, nessuno ci ha mai chiesto di ritirare una canzone del nostro album, anche se legalmente potrebbero chiedercelo. "Version Française" è il vostro ultimo album, interamente composto da cover francesi. Come mai questa scelta?? Non volevo fare un quarto album uguale agli altri. Così quando qualcuno mi ha suggerito l'idea, mi sono detto "è vero, la new wave francese è apprezzata all'estero". C'erano gruppi veramente interessanti in Francia all'epoca, come Taxi Girl, Elli et Jacno, Marquis de Sade. L'album era un modo per rendere omaggio a questi gruppi e farli conoscere all'estero. A dire il vero, all'inizio lo vedevo più come un progetto "nell'attesa di qualcos'altro", di un'idea per un progetto forte. Però non l'ho avuta, quindi è stato un modo per guadagnare tempo. E' nato come progetto solo per la Francia, tant'è che abbiamo chiesto ad artisti come Vanessa Paradis, Olivia Ruiz, di partecipare. Poi, viaggiando per concerti all'estero, la gente ci ha chiesto di pubblicare anche nel resto del mondo! Perché anche se il pubblico non conosce le canzoni, ama scoprirle. Chi ascolta Nouvelle Vague non lo fa per gli originali, ma per il suono, per la musica. E in effetti oggi abbiamo venduto metà degli album in Francia e metà altrove. Suonate molto all'estero? Suoniamo solo all'estero, praticamente. Siamo stati in Brasile, Cina, nei Paesi dell'Est, Turchia. Suoniamo ovunque. Credo dipenda da Internet, che ha veramente cambiato tante cose. Riesci ad essere conosciuto ovunque. In uno o due anni puoi raggiungere anche quei Paesi dove non c'è mercato del disco, come Macedonia o Colombia. Una delle canzoni di questo nuovo album, cantata da Vanessa Paradis, si chiama "Weekend à Rome". Avete già pensato alla ripresa di una canzone italiana? Ti racconto una cosa buffa successa qualche anno fa: ero fan di una band di musica new wave, i Litfiba, e li avevo visti un sacco di volte dal vivo. Mi sono detto "voglio rendere omaggio a questo gruppo in Italia, cosi farò impazzire gli italiani". Abbiamo suonato con una cantante il loro brano "Istanbul"… nell'indifferenza generale! In realtà in Italia è successo quello che succede altrove. Il pubblico che viene ad ascoltare Nouvelle Vague non arriva dalla new wave. E' gente che ascolta Nouvelle Vague. Se tu riprendi un pezzo italiano non capisce perché lo fai. Ma hanno riconosciuto la canzone?? Non credo proprio! Perché quel pubblico dai diciotto ai venticinque anni non conosceva la storia dei Liftfiba. Il cantante Piero Pelù è famoso, ma quello che faceva negli anni '80 non credo che i giovani lo abbiano ascoltato. Senza cadere nei clichè, cosa evoca l'Italia per te?? Sono molto fan del cinema italiano, soprattutto degli anni '60-'70, amo il cibo, adoro tutto dell'Italia. Suonarci e fare dei tour è puro piacere. Parlando di Parigi, quanto ti ispira la sua atmosfera?? Paris est super, me ne rendo conto sempre di più viaggiando. Senti parlare di questa o quella città ma spesso in due giorni hai visto tutto. Anche di Pechino. Invece a Parigi c'è tanto da scoprire. Per me è una città meravigliosa. C'è una comunità world molto importante di musica araba, di musica nera, c'è una scena jazz notevole, una scena rock rilevante. Paragonata a Londra o Berlino è piccola, quindi la gente si conosce. A livello culturale offre di tutto. Unica. Se porti un italiano in giro per Parigi dove lo porti?? Se è bel tempo prendiamo la bici, le Velib, e facciamo un giro nel Marais, Bastille, Quartier Latin… Non andrei alla Tour Eiffel o nei Champs Elysée ma in quei quartieri più tipici.