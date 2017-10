Nuad bo rarn – antico massaggio thailandese

Fra storia e leggenda, il Nuad Bo Rarn affonda le sue radici in tempi remoti, nel lontano Oriente. La leggenda vuole che l'iniziatore del massaggio thailandese sia il medico amico e compagno di viaggio del Buddha, Jivaka Kumar Bhacca, in Thailandia conosciuto come Shivago Komarpaj. Dal contatto con le differenti tradizioni mediche dei popoli incontrati durante i suoi pellegrinaggi, Bhacca approfondì la conoscenza della medicina ayurvedica, già in uso in India da diversi secoli, e della medicina tradizionale cinese. Con le conoscenze acquisite su erbe, minerali e discipline mediche, elaborò la tecnica terapeutica su cui si basa la medicina tradizionale thailandese e il massaggio. Si possono riconoscere, nel massaggio thai, influenze ayurvediche: alcune tecniche fanno assumere al paziente posizioni molto simili a quelle utilizzate nello yoga. E alcuni principi del massaggio thai si ricollegano agli strumenti terapeutici della medicina tradizionale cinese: i meridiani trattati sono gli stessi, i principi di riflesso e di riequilibrio energetico sono simili, anche se vi sono sostanziali differenze nella manualità e nelle modalità di intervento. Il massaggio veniva trasmesso con l'insegnamento religioso e veniva praticato nei sacri recinti dei templi buddisti. I monaci erano anche i custodi delle conoscenze mediche del tempo: da qui nacque il profondo legame fra l'insegnamento sacro, la pratica della meditazione e il massaggio thailandese. I monaci buddisti potevano iniziare a praticare il massaggio dopo molti anni di studio e di meditazione. I loro gesti erano ispirati da una profonda conoscenza dell'essere umano nella sua totalità, da una profonda consapevolezza e dalla profonda calma interiore che permetteva loro una totale compenetrazione con il corpo e con l'energia dell'assistito; operavano sia sul corpo fisico che sul corpo energetico. Ancora oggi, Il terapeuta, in pieno silenzio, deve sentire e seguire la danza silenziosa del ritmo interiore e aiutare il paziente a liberare le energie latenti. E chi sceglie il massaggio thailandese non può prescindere, oltre che da un continuo lavoro sul proprio corpo, da un profondo stato di concentrazione e di calma interiore. Il massaggio thailandese è una delle discipline che si possono effettuare nella LifeGate Clinica Olistica. L'operatrice è Marina Cremonesi. Articolo pubblicato nel Magazine n.20 sett.-ott.04