Cosa prevede la nuova legge sulle sigarette e il tabacco

Stop alle sigarette aromatizzate, ai pacchetti da dieci e al fumo in macchina in presenza di minori. Anche l’Italia fa propria, con decreto legislativo, la direttiva europea del 2014 che ha come obiettivo quello di uniformare le leggi degli stati che fanno parte dell’Unione europea sul contrasto al fumo e sulla vendita di tabacco e prodotti derivati. Così anche in Italia ora (dal 2 febbraio) è vietato vendere sigarette aromatizzate o tabacco sfuso “al sapor di” perché rischiano di dare l’impressione al fumatore che siano meno dannosi per la salute di quelli “tradizionali”. Inoltre è stato inserito il divieto di vendere pacchetti di sigarette da dieci e confezioni di tabacco piccole per evitare che, visto il prezzo più abbordabile, i giovani siano più facilmente spinti all’acquisto.

Non si fuma in auto con "bebè a bordo"

Approvato decreto legislativo sul fumo, in difesa dei minori non si fuma in auto. In vigore entro Natale. — Beatrice Lorenzin (@bealorenzin) 12 Ottobre 2015

