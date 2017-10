Nuova Kia Soul, l’auto elettrica nell’anima

La base, la piattaforma di sviluppo è la stessa della nuova Kia Soul, l'auto elettrica nell'anima. Linee decisamente orientali e originali, una scocca rigida e sospensioni migliorate. Ma quello che più colpisce del modello EV della casa coreana è la sua autonomia, ovvero 200 km. Autonomia data da un pacco batterie tecnologicamente avanzato e composto da polimeri e ioni di litio, che daranno energia ad un motore da 81 kW. Il pacco batterie lo si può ricaricare da una normale presa di corrente. In circa 5 ore la ricarica sarà completata, mentre nel caso di colonnine a ricarica rapida, basteranno solo 25 minuti. Concorre alla ricarica anche la frenata rigenerativa. "Pur essendo il primo veicolo elettrico Kia venduto in tutto il mondo - osserva Thomas Oh, Executive Vice Presidente e COO di Kia Motors Corporation -, la Soul EV è per noi la seconda generazione delle auto a batteria, in quanto sfrutta l'esperienza che i nostri tecnici hanno maturato negli ultimi tre anni attraverso la flotta dei prototipi Ray EV messi a disposizione dal 2011 ad alcuni clienti selezionati ed enti pubblici in Corea." Curiosa l'adozione di un sistema di produzione di rumorisità virtuale (VESS) per la sicurezza dei pedoni che entra in funzione quando la vettura marcia entro i 20 km/h o in retromarcia. Soluzione che risolve alcuni dubbi riguardo la silenziosa rumorisità dei veicoli eletttrici. L'equipaggiamento è particolarmente ricco, moderno, tecnologico. Il che rende Soul EV degna della categoria a cui appartiene: gruppi ottici a LED, cerchi in lega da 16 pollici, un cruscotto digitale e un display centrale da 8 pollici. Gli interni, seguendo la strada intrapresa anche da altre case automobilistiche, sono realizzati ingran parte con materiali di origine naturale o riciclati: bio plastiche, schiume e tessuti a basso impatto ambientale, pannelli ottenuti con materie prime naturali, assieme a sostanze organiche a basse emissioni e vernici prive di inquinanti. Il prezzo? Per ora non è dato saperlo, ma secondo alcuni dovrebbe aggirarsi sui 26-27 mila euro.