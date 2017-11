Nuovo inedito e nuovi concerti per i Blur

La band è stata infatti scelta come headliner per il concerto della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2012 di Londra prevista per il prossimo 12 agosto nei giardini di Hyde Park. Insieme ai Blur suoneranno altri due mitici gruppi inglesi: New Order e The Specials. Intanto sembra anche che procedano i lavori per un nuovo album: durante il concerto di beneficenza per l'associazione War Child, Damon Albarn e Graham Coxon hanno presentato dal vivo un brano inedito dal nome Under the Westway, una ballata struggente per piano e chitarra che, come racconta Damon Albarn, "è stata scritta on the road qualche settimana fa". Under the Westway è il primo brano inedito composto dai Blur dal singolo Fool's Day, che uscì nell'aprile 2010 in sole 1000 copie, in occasione del Record Store Day. Sembra quindi che le cose stiano andando nel verso giusto per quei fan che sperano nel ritorno dei Blur. Anche dal momento che Graham Coxon ha lasciato intendere in varie dichiarazioni che siano in corso le trattative per la registrazione del nuovo album che dovrebbe uscire quest'anno, a quasi dieci anni dall'ultimo Think Tank.