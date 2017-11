Nuovi orizzonti nelle telecomunicazioni

Il 4 ottobre 1957 l'Unione Sovietica lancia in orbita lo Sputnik 1, il 3 novembre dello stesso anno è la volta dello Sputnik 2 a bordo del quale c'è la famosa cagnetta Laika. Gli Stati Uniti rispondono il 31 gennaio del 1958 con l'Explorer 1, mentre l'era delle telecomunicazioni si apre il 12 agosto 1960 con lo statunitense Echo 1°, un grande specchio realizzato dai laboratori Bell per sperimentare la trasmissione intercontinentale di segnali telefonici, radiofonici e televisivi. Dalle prime dirette tra Europa e Nord America (inaugurate dal Telstar 1, una macchina capace di gestire 600 linee telefoniche e trasmettere un canale tv) molte cose sono cambiate. Oggi la società dell'informazione richiede autostrade sempre più larghe e connessioni superveloci. Nei laboratori dell'Asi (Agenzia spaziale italiana) sta prendendo forma David, il satellite del futuro, una macchina che, operando a frequenze superiori ai 90 gigahertz, permetterà lo sviluppo di futuri sistemi di comunicazione in grado di trasmettere volumi di dati imponenti e di qualità superiore a quella consentita da altre bande. Ma le applicazioni "stellari" non fanno rima soltanto con tv, radio e cinema. L'azienda dei trasporti pubblici di Roma ha da poco indetto una gara d'appalto per l'acquisto di sistemi per il controllo satellitare degli autobus: in questo modo potranno essere monitorati in tempo reale la posizione delle vetture, i tempi di percorrenza e il numero di passeggeri. Grazie a palmari e telefonini di nuova generazione, i sistemi di posizionamento globale - i Gps - un tempo lusso per costose fuoriserie e complicati dispositivi da alpinisti esperti, potranno essere utilizzati da chiunque. Dalle mappe per visualizzare le strade cittadine ai sentieri per risalire l'Everest. Il tutto per poche centinaia di euro. Ma non è tutto. Attraverso i servizi via satellite di Hughes Network Systems Europe, le missioni cattoliche in Africa potranno presto predisporre programmi radio in multicasting nelle lingue locali, applicazioni di telemedicina per gli ospedali, formazione a distanza per lo staff e servizi di comunicazione ed e-learning. Luca Bernardelli