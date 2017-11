Nuovo concetto di massaggio

un nuovo concetto di massaggio vi stupirà. La pelle è la sede del senso del tatto che permette di comunicare e di scambiare con il mondo esterno. Il tatto è una sorgente infinita di piacere, e da esso trae valore la parola "sensuale. Tutte le nostre cellule (40.000/60.000 miliardi), comunicano fra loro attraverso un sistema neuro-ormonale: conoscono cosa accade ad ogni singola cellula (in bene o in male) ed alcune in modo particolare, privilegiato. Il massaggio, attraverso la stimolazione delle cellule nervose della pelle e le conseguenti azioni riflesse sugli organi profondi, è anche un metodo di cura particolarmente dolce. Il massaggio porta in sé numerosi e prolungati vantaggi: piacere, allentamento delle tensioni, rilassamento, comunicazione, stimolazioni riflesse, aiuto alla circolazione, rivitalizzazione della pelle. Le unzioni-massaggi-carezze Lo scopo è di "non farsi prendere la testa" con la tecnica, per permettere a tutti di praticare su se stessi o su altri, un massaggio semplice, spontaneo, basato sul contatto, la dolcezza e la distensione, senza pensare ad altro. Per moltiplicare l'effetto, è bene sollecitare anche gli altri sensi. Oltre al tatto, il più importante, il primo senso connesso al cervello (primo paio di nervi cranici), è il senso dell'odorato. Gli odori giocano un ruolo importante nell'attrazione o la repulsione, come fanno i fiori con gli insetti impollinatori o predatori. La base di questo massaggio è una unzione-massaggio-carezza, in cui la presa di contatto con la pelle è primordiale. Perciò immaginare che la pelle è caricata di elettricità statica, e che posarvi sopra la mano può provocare una scarica. Realizzato il contatto, va mantenuto, tenendo sempre almeno una mano a contatto con la pelle. Fare dei gesti lenti ma determinati, precisi, secondo un "programma" che si adatterà in funzione delle reazioni e sensazioni percepite. Non conservare sempre la stessa pressione, la stessa velocità, e nemmeno lo stesso schema. Variare questi parametri in modo che il massaggio sia imprevedibile, ma non privo di senso. Il resto si farà naturalmente, tanto più se si utilizza l'aiuto prezioso di oli aromatici (a base di oli vegetali vergini + oli essenziali). Questo richiede una sola condizione: l'utilizzo di oli vegetali vergini di qualità estrema, senza alcun artificio, che siano veri alleati e non falsi amici. Per certi oli essenziali è da considerare anche un dosaggio "misurato". Scelte possibili Olio alla lavanda , dolce ed equilibrato, con un leggero ma reale effetto risanante. Profumo sottile, più femminile, ma non solo. Olio forte, alla cannella e garofano. Da utilizzare per scaldare i muscoli, risanare realmente e stimolare (anche sessualmente). Il suo profumo dolce, ma virile, sarà adatto agli uomini e sedurrà le loro compagne. Evitarne l'uso su mucose sensibili. Olio al pompelmo (citrus paradisii) e verbena per calmare inquietudine e stress. Leggero effetto risanante. Profumo raffinato più femminile che maschile. Olio al rosmarino canforato è attivo per attenuare gli indolenzimenti, le tensioni e le contratture dovute all'attività sportiva, alla professione o alle attività all'aria aperta. Per tutti. Olio all' ylang ylang , con la delicatezza del suo straordinario profumo, è ottimo contro lo stress e l'inquietudine e per incantare i più esigenti. Per donne delicate e di carattere. Olio all' iris (attenzione: il prezzo dell'iris 100% autentico è più volte superiore al prezzo dell'oro), sarà per la sua utilizzatrice, il più sublime dei profumi. Sedurrà i conoscitori. La sua rarità rinforzerà una personalità già marcata. Olio ai petali di rosa autentico (rarissimo) sarà apprezzato per il suo profumo prezioso ed incomparabile. Tonica, la rosa sarà anche uno stimolante naturale, e che favorirà gli scambi relazionali. Olio ai fiori di neroli bigarade è un profumo rassicurante, per distendere la mente e l'atmosfera. Molto femminile. Olio al legno di sandalo ha la virilità di un profumo maschile stimolante, sempre apprezzato dalle compagne. Olio al gelsomino autentico (rarissimo) è il profumo femminile più inebriante ed esotico, per celare un giardino segreto o una parte di mistero. Jacques Paltz